تصفيات كأس العالم 2022 | تشكيلة وخطة عمان المتوقعة امام استراليا

تعرف على تشكيلة وخطة عمان المتوقعة امام استراليا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الآسيوية الثانية التي تضم أيضًا «السعودية واليابان والصين وفيتنام».

يستعد منتخب عمان لمواجهة استراليا يوم الخميس المقبل 7 أكتوبر 2021 بتشكيلة متكاملة بعد معسكر مغلق في العاصمة القطرية الدوحة تجاوز ال 15 يومًا.

ومن المقرر إقامة المباراة على الأراضي القطرية بعدما أعلن الفيفا صعوبة إقامتها في سيدني بسبب تداعيات فيروس كورونا وقيود الحجر الصحي المفروضة هناك من الحكومة الفدرالية، وربما هذا السيناريو يساعد رجال المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على التعامل مع المنتخب الاسترالي صعب المراس، خاصةً وأن هناك حضور جمهور.

وينوي برانكو إيفانكوفيتش البدء بالرباعي “علي البوسعيدي وجمعة الحبسي واحمد الخميسي وأمجد الحارثي” في خط الدفاع، ومن خلفهم الحارس الدائم فايز الرشيدي.

ويُفكر برانكو في مواصلة الاعتماد على المهاجم خالد الهاجري رغم فشله في هز الشباك أمام اليابان والسعودية خلال الجولتين الماضيتين، مع تألق ملحوظ للمهاجم البديل عصام الصبحي، وتميز لافت للمهاجم الاساسي السابق عبد العزيز المقبالي في اللقاء الودي أمام نيبال وعندما شارك مع منتخب عمان العسكري.

ويحتل المنتخب العماني المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف عن منتخب اليابان ثالث الترتيب، بينما يتصدر منتخب استراليا برصيد 6 نقاط مع 4 أهداف، دون اهتزاز شباكه بأي هدف على عكس جميع منتخبات المجموعة الثانية.

وفازت سلطنة عمان تحت قيادة المدرب برانكو إيفانكوفيتش على اليابان خارج قواعدها في المباراة الافتتاحية، وسجل هدف الفوز الوحيد عصام الصبحي، إلا أنها أخفقت في الصمود أمام السعودية في الجولة الثانية، وخسرت بهدف نظيف للاعب صالح الشهري رغم استضافتها للمباراة على ملعب مجمع السلطان قابوس.

أما المنتخب الاسترالي فقد أظهر مستوى هجومي ودفاعي متميز خلال أول جولتين أمام الصين وفيتنام، ولن تكون مواجهته بالسهلة أبدًا على المنتخب العماني.

وسيسعى منتخب عمان لاستغلال اجهاد عناصر المنتخب الاسترالي الذين سيقطعون مسافة طويلة للقدوم إلى العاصمة القطرية هذا الأسبوع.

ولعب منتخب عمان مباراة تحضيرية ودية أمام نيبال خلال تواجده في قطر الأسبوع الماضي، انتهت لصالحه بنتيجة 2/7 يوم 26 سبتمبر الماضي.

تشكيلة وخطة عمان المتوقعة

من المتوقع أن يلعب منتخب عمان بخطة 4-2-2-1-1، والتي تتحول في وضع الدفاع إلى 4-5-1.

فايز الرشيدي

علي البوسعيدي – جمعه الحبسي – احمد الخميسي – أمجد الحارثي

حارب السعدي – عبدالله فواز

المنذر العلوي – زاهر الاغبري

صلاح اليحيائي

خالد الهاجري