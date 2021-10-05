الاتحاد اللبناني يرصد مكافأة لرجال الأرز قبل مواجهة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022

رصد الاتحاد اللبناني لكرة القدم مكافأة لرجال منتخب الأرز قبل مواجهة العراق وسوريا المصيريتين في المرحلة النهائية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وجمع منتخب لبنان نقطة واحدة من أول جولتين، حيث تعادل مع الامارات في المباراة الافتتاحية بدون اهداف، وخسر في الجولة الثانية امام كوريا الجنوبية بهدفٍ دون رد، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إيران، العراق، وسوريا.

ويتواجد المنتخب اللبناني في المركز قبل الأخير (الخامس) بترتيب المجموعة متساويًا في النقاط مع المتذيل العراق وصاحبة المركز الرابع سوريا، ويحتل منتخب الامارات المركز الثالث بنقطتين في رصيده، فيما يتصدر منتخب إيران الترتيب بـ6 نقاط، وبفارق نقطتين عن الثاني منتخب كوريا الجنوبية.

ويحاول الاتحاد اللبناني تشجيع لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام العراق في الجولة الثالثة، وسوريا في الجولة الرابعة، عن طريق رصد مكافأة 3 الاف دولار لكل لاعب في حال تحقيق الفوز و1500 دولار في حالة التعادل، على أمل استمرار المنافسة على التأهل إلى المونديال حتى الرمق الأخير.

ويلتقي منتخب الأرز مع نظيره العراقي يوم الخميس المقبل 7 أكتوبر 2021 على استاد خليفة الدولي في قطر، بينما يصطدم بمنتخب سوريا يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 على استاد الملك عبدالله الثاني في الاردن.

الجدير بالذكر، أن صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهل إلى المونديال مباشرة، في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.