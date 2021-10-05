مبابي يكشف أسباب طلبه الرحيل عن باريس سان جيرمان

المنامة - ياسر ابراهيم - تحدث المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لأول مرة علنا عن رغبته في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان، وأكد أنه أبلغ إدارة الفريق بقراره في يوليو/تموز الماضي.



ورفض سان جيرمان أكثر من عرض من ريال مدريد للحصول على خدمات مبابي، وسيكون بوسع اللاعب البالغ 22 عاما الرحيل مجانا في نهاية الموسم الحالي، إذ ينتهي عقده في يونيو/حزيران المقبل.



وقال مبابي لإذاعة مونت كارلو الدولية "طلبت الرحيل لأني منذ اللحظة التي شعرت فيها بعدم رغبتي في تمديد التعاقد كنت أريد أن يستفيد النادي ماليا من انتقالي حتى يجد بديلا مناسبا لي".



وكان الخليفي رئيس نادي سان جيرمان أكد على أنه، لن يترك مبابي يرحل في يناير/ كانون الثاني المقبل أو مجانًا مع نهاية الموسم، رغم أن اللاعب وقتها سيكون سيد قراره، وقال الخليفي: "سأكون واضحًا جدًا، سيبقى كيليان مبابي في باريس ولن نبيعه أبدًا ولن نجعله يغادر مجانًا".



ورد مبابي على تصريحات الخليفي، بالقول: "إنه أمر مخيف عندما يقول رئيسك إنك لن ترحل مجانًا أبدًا، عندما سمعت ذلك، اندهشت بشدة، وقلت لنفسي: إذًا ما الذي سيحدث هنا الآن؟"



وأضاف "منحني هذا النادي الكثير؛ لم تفارقني السعادة في السنوات الأربع التي قضيتها هنا، ما زلت سعيدا وأعلنتها مبكرا بما فيه الكفاية.. أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أكثر قوة، أن ننفصل بود، وأن نبرم صفقة جيدة؛ قلت لهم إذا كنتم لا تريدون رحيلي فإنني سأبقى"، في إشارة إلى عدم معارضته استكمال المدة المتبقية من عقده مع الفريق.



ونفى مبابي أن يكون قد رفض عروضا للتمديد "6 أو 7 مرات"، وأضاف "قال الناس إنني رفضت 6 أو 7 عروض للتمديد، وإنني لا أريد التحدث إلى المدير الرياضي ليوناردو لكن هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق. موقفي كان واضحا؛ قلت إنني أريد الرحيل، وقلت ذلك مبكرا".



وكان مبابي قد انضم إلى سان جيرمان قادما من موناكو في أغسطس/آب 2017 على سبيل الإعارة، ثم وقع مع النادي عقدا نهائيا بعد ذلك بعام واحد، وقد سجل للفريق 136 هدفا خلال 182 مباراة.



وتأتي تصريحاته الجديدة لترسم الأخبار المتداولة بشأن اقتراب انضمامه إلى ريال مدريد في الموسم، وقال مهاجم النادي الملكي كريم بنزيمة إن مبابي -زميله في المنتخب الفرنسي- سيلعب لريال مدريد، وأكد أن انضمامه إلى الفريق مسألة وقت فقط.



المصدر: مواقع إلكترونية