شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 4/10/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
الأهلي يعلن تجديد عقد عمرو السولية لمدة 3 سنوات
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر جانب من جلسة أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي لتمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق لمدة موسمين ليحسم الأهلي الجدل حول مستقبل اللاعب
بيرسي تاو يشارك فى مران الأهلى كاملاً بعد التعافى من إصابة الضامة
شارك الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران كاملا الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين 4/10/2021 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، الأهلي يعلن تجديد عقد عمرو السولية لمدة 3 سنوات ، وبيرسي تاو يشارك فى مران الأهلى كاملاً بعد التعافى من إصابة الضامة، وموسيمانى يجتمع بـ"أفشة" فى مران الأهلى وفقرة للتصويب على المرمى، ومحمود متولى ينتظم فى تدريبات الأهلى عقب مواجهة الحرس الوطنى
مران الأهلي .. تقسيمة قوية وجلسة بين موسيمانى وصلاح محسن
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة حارسين، وذلك خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش
موسيمانى يجتمع بـ"أفشة" فى مران الأهلى وفقرة للتصويب على المرمى
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق عقب نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن محمود متولي لاعب الفريق يعود للمشاركة في مران الأهلي الجماعي عقب مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.