شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 4/10/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الأهلي يعلن تجديد عقد عمرو السولية لمدة 3 سنوات

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر جانب من جلسة أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي لتمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق لمدة موسمين ليحسم الأهلي الجدل حول مستقبل اللاعب

بيرسي تاو يشارك فى مران الأهلى كاملاً بعد التعافى من إصابة الضامة

شارك الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران كاملا الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين 4/10/2021 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، الأهلي يعلن تجديد عقد عمرو السولية لمدة 3 سنوات ، وبيرسي تاو يشارك فى مران الأهلى كاملاً بعد التعافى من إصابة الضامة، وموسيمانى يجتمع بـ"أفشة" فى مران الأهلى وفقرة للتصويب على المرمى، ومحمود متولى ينتظم فى تدريبات الأهلى عقب مواجهة الحرس الوطنى

مران الأهلي .. تقسيمة قوية وجلسة بين موسيمانى وصلاح محسن