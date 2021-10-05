شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: عمرو السولية جدد تعاقده مع الأهلى منذ أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم الحديدى، وكيل عمرو السولية، أن اللاعب جدد تعاقده مع النادى الأهلى منذ أسبوعين، والصور تم التقاطها من أكثر من 10 أيام والإعلان تأخر من قبل إدارة الأهلى.

وقال حازم الحديدى، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "رغم ما تعرضنا له من انتقادات على السوشيال ميديا والكلام عن عدم تجديد اللاعب للأهلى وأنه بيفكر في العروض الذى تلقاها".

وأضاف وكيل السولية: "عمرو السولية مجدد عقده مع الأهلى من أسبوعين والصور التي نشرت اليوم من فترة لأن السولية مع المنتخب منذ فترة، واللاعب مخلص كل حاجة مع الأهلى من أسبوعين ولكن النادى الأحمر فضل عدم الإعلان إلا في هذا التوقيت".

وتابع الحديدى: "ثبات المستوى هو أساس النجومية وهو ما يتمتع به عمرو السولية وهو يشكل جزءا كبيرا من مستوى الأهلى، والأهلى به نجوم لا غنى عنهم من ضمنهم عمرو السولية".

واختتم: "تأخير تجديد عقد عرو السولية جاء نتيجة المعسكرات في الفترة الأخيرة، ومفاوضات التجديد كانت سهلة وسلسة جدا ولم يطلب أي شروط ووافق على عرض إدارة الأهلى".

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بالإضافة إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 3 سنوات، وأنهى أمير توفيق كافة الجوانب الإدارية والمالية مع اللاعب الذي قام بالتوقيع على عقده الجديد.