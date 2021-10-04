شقيق حمدالله يواصل سكب الزيت على النار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل عبدالرحيم حمدالله شقيق المهاجم المغربي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرزاق حمدالله، تصعيد حالة الشد والجذب بين اللاعب وناديه، حيث كشف أمس عبر الانستقرام أن نادي النصر عاقب شقيقه بالخصم من راتبه.

وأرسل عبدالرحيم إشارات تهديده عبر انستقرام مفاده بأن شقيقه لن يشارك مع الفريق بدور الثمانية لدوري أبطال آسيا إذا تم الخصم من راتبه.

ونشر عبدالرحيم صورة لعبدالرزاق في صفحته بانستقرام، كتب عليها تعليقا «قررت إدارة النصر خصم %40 من راتب عبدالرزاق حمدالله عن الموسم الحالي، قبل 10 أيام من ربع نهائي دوري أبطال آسيا».

وقبل يومين، نشر عبدالرحيم أيضا صورة لحمدالله كتب تحتها تعليقا حمل تشكيكا في تعامل المدير التنفيذي بالنادي حسين عبدالغني مع شقيقه، قائلا «لست متأكدا مما يخطط له حسين عبدالغني».

وفسر بعضهم أن حمدالله نقل إلى شقيقه حالة من عدم التوافق بينه وبين حسين عبدالغني، وأن الأخير بدا في ترصده.

وكانت وسائل إعلام كشفت في اليومين الماضيين عودة الخلاف بين إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، وحمدالله وتحديدا في مسألة تجديد العقد بعد أن طالب اللاعب بزيادة راتبه.