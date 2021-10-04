أبطال القارات يدشنون عالمية اليد بجدة

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ويأتي استمرار السعودية في استضافة البطولة بعد أن فازت بذلك لمدة 4 سنوات متتالية، حيث احتضنت البطولة الأولى لها عام 2019.
وتقام أحداث هذه البطولة التي تندرج ضمن برنامج جودة الحياة بمشاركة 10 أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتها ممثلا المملكة الدولة المستضيفة، فريقا النور والوحدة، إلى جانب أبطال القارات، وهي بطل آسيا، الدحيل القطري، وممثل قارة أوروبا ألبورغ الدنماركي، وبطل أوقيانوسيا، جامعة سيدني الأسترالي، وبطل أمريكا الشمالية والكاريبي، كال هيت سان فرانسيسكو، وبطل أمريكا الجنوبية والوسطى، بينيروس البرازيلي، بطل أفريقيا، الزمالك المصري، وبطل النسخة الماضية، برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى فريق ماغديبورغ الألماني الذي سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي
لكرة اليد.
قبل الانطلاقة
- 10 أندية تشارك في البطولة بينها 4 عربية
- تلعب البطولة بنظام خروج المغلوب
- تنطلق المنافسات اليوم بمواجهة جامعة سيدني وماغديبورغ الألماني عند الرابعة والنصف عصرا
- يدشن الوحدة لقاءاته بمواجهة كال هيت فرانسيسكو الأمريكي عند الـ 08:30 مساء
- يفتتح النور مواجهاته بملاقاة فريق بينيروس البرازيلي
- يبدأ الزمالك مشواره بلقاء صعب أمام برشلونة، والفائز منهما يلتقي الفائز من النور وبينيروس
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