أبطال القارات يدشنون عالمية اليد بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقام في السابعة من مساء اليوم بحضور عدد من المسؤولين على المستويين المحلي والعالمي، حفل افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2021»، التي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد اعتبارا من اليوم الموافق 5 أكتوبر وحتى التاسع منه على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وهي المرة الثانية التي تستضيفها المملكة بعد نسخة عام 2019 التي أقيمت في الدمام وتوج برشلونة الإسباني بلقبها.

ويأتي استمرار السعودية في استضافة البطولة بعد أن فازت بذلك لمدة 4 سنوات متتالية، حيث احتضنت البطولة الأولى لها عام 2019.

وتقام أحداث هذه البطولة التي تندرج ضمن برنامج جودة الحياة بمشاركة 10 أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتها ممثلا المملكة الدولة المستضيفة، فريقا النور والوحدة، إلى جانب أبطال القارات، وهي بطل آسيا، الدحيل القطري، وممثل قارة أوروبا ألبورغ الدنماركي، وبطل أوقيانوسيا، جامعة سيدني الأسترالي، وبطل أمريكا الشمالية والكاريبي، كال هيت سان فرانسيسكو، وبطل أمريكا الجنوبية والوسطى، بينيروس البرازيلي، بطل أفريقيا، الزمالك المصري، وبطل النسخة الماضية، برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى فريق ماغديبورغ الألماني الذي سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي

لكرة اليد.

قبل الانطلاقة

