العبيدي يتفقد أندية الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم طلال العبيدي أندية هجر والعدالة والجيل بمحافظة الأحساء. ودشن العبيدي خلال زيارته لنادي الجيل الموقع الرسمي للنادي. وتأتي تلك الزيارات ضمن جولة تفقدية لجميع أندية دوري يلو، للوقوف على المعوقات وإيجاد حلول لها. يذكر أن الجولة الخامسة لدوري الأولى التي انطلقت أمس تزامنا مع معرض الرياض الدولي للكتاب، أطلق عليها مسمى جولة (اقرأ مع يلو).

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