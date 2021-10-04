صفعتان لقطر بعربية السلة

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وحقق الزهراء فوزه الرابع على التوالي بعد أن تغلب على اليوناني السوداني والشارقة الإماراتي واليرموك الكويتي والوكرة القطري، ليعتلي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الوكرة المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ليصعدا معا لدور الثمانية.
كما حقق البطائح الإماراتي فوزه الأول له في البطولة على حساب الغرافة القطري بنتيجة 67/78.
وكان البطائح قد خسر مبارياته الثلاث أمام الكويت والمنامة وبيروت.
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