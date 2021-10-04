شكرا لقرائتكم خبر مشانق «فيفا» تعود للالتفاف حول الأندية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد تاريخ 20 مايو من عام 2018 زف البشرى للأندية السعودية دون استثناء عندما أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة آنذاك، تركي آل الشيخ عن تكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسداد كافة ديون الأندية المتعلقة بالقضايا الخارجية، في خطوة تداركت كرة القدم السعودية ومنعتها من كارثة، خاصة وأن ديون الأندية الخارجية كانت تمثل عقبة كبيرة أمامها من حيث إضافات جديدة من اللاعبين المميزين.

حيث بلغ حجم الدعم الذي قدمه ولي العهد للأندية خلال تلك الفترة، مليار و277 مليون ريال لطي ملفات القضايا الخارجية التي بلغت 107 قضايا.

وشمل الدعم أندية دوري المحترفين وأندية الدرجة الأولى.

وبعد استقرار في العامين الماضيين، بدا أن الأندية السعودية في طريقها للعودة إلى ذات المعاناة وهو ما أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا» بإلزامه لعدد من أندية دوري المحترفين بتسديد التزامات مالية لمستحقيها من اللاعبين والمدربين الأجانب.

وعيد الفيفا

نادى الفيفا عبر خطاباته الرسمية الموجهة لأندية الهلال والأهلي والاتحاد والشباب والنصر بضرورة وسرعة سداد الحقوق المالية التي في ذمتها للاعبين الأجانب المحترفين، حيث طالب الاتحاد الدولي نادي الهلال بسداد 150 ألف يورو للاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو تمثل مكافأة تحقيق بطولة الدوري.

كما ألزم نادي الاتحاد بسداد 4 ملايين دولار للمدافع البرازيلي برونو أوفيني، وسداد 4.3 ملايين دولار للاعب التونسي أنيس البدري، بجانب مطالبة نادي الأهلي بسداد 4 ملايين دولار للمهاجم دجانيني وسداد 7 ملايين ريال لنادي نيويورك الأمريكي مقابل انتقال اللاعب ميتريتا وقبلها إلزامه بسداد 700 ألف دولار إلى النجم الأحمر الصربي كمستحقات متأخرة للاعب الألماني ماركو مارين، وكذلك سداد مستحقات مدربيه السابقين، السويسري كريستيان جروس، والصربي فلادان ميلويفيتش (نحو 2 مليون و650 ألف دولار واجبة السداد)، ما حرمه من إكمال عدد لاعبيه الأجانب في الفترة الصيفية الماضية.

كما ألزم فيفا، نادي النصر بسداد 984 يورو للنيجيري أحمد موسى، ونادي الشباب بدفع 6 ملايين يورو لصالح نادي فياريال الإسباني مقابل صفقة انتقال لاعبه الفريد ندياي، إلى جانب سداد 4.3 ملايين يورو للاعب السنغالي ماكيتي ديوب.

كما أن نادي سانتا كلارا البرتغالي تقدم بشكوى للفيفا ضد الشباب يؤكد فيها عدم تلقيه الدفعة الأولى من صفقة انتقال اللاعب كارلوس جونيور البالغة 900 ألف يورو.

الحالة العكسية الوحيدة التي ظهرت حتى الآن هي إلزام مدافع فريق الشباب الجزائري السابق جمال بلعمري بدفع 900 ألف دولار لنادي الشباب بعد إخلاله بالعقد ورحيله للدوري الفرنسي.

العقوبات المنتظرة

ويتخذ الفيفا عقوبات مشددة على الأندية في حال تخلفها عن السداد في الوقت المحدد، حيث تأكيدات المحامي الرياضي والخبير في لوائح الفيفا علي عباس لـ«مكة» أن لوائح الفيفا تغيرت منذ مدة والقرارات أصبحت تصدر مع آلية التنفيذ مباشرة دون الحاجة للرجوع للجنة الانضباط.

وقال «حينما يصدر قرار مالي نهائي ويبت فيه يكون الطرف المحكوم عليه ملزما بالسداد في مهلة 45 يوما، وإذا ما تخلف عن الدفع خلال تلك المهلة يصبح ممنوعا من التسجيل لثلاث فترات متتالية ولا ينفذ المنع إلا إذا طلب المحكوم لفائدته ذلك».

وأضاف عباس «إذا أصبح المنع نافذا فلا يرفع إلا بالسداد بحيث إذا قام النادي بتنفيذ القرار يرفع المنع حالا. فالمنع مؤقت ومرتبط بالسداد».

ديون سابقة سددت عن عدد من الأندية:







النصر 147 مليون ريال



الأهلي 21 مليون ريال



الاتحاد 39 مليون ريال



الهلال 12 مليون ريال



الشباب 36 مليون ريال



التعاون 8 ملايين ريال



الاتفاق 30 مليون ريال



الرائد 7 ملايين ريال



بعض ديون الفترة الحالية: