كيروش: نسعى لصدارة المجموعة بحصد مباراتي ليبيا.. وأرفض الحديث عن صلاح أو ثنائى الأهلى والحسابات

الشارقة - اميمة ياسر - رفض البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، الحديث عن اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب لمباراتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل: عندما أتيت لمصر ارتديت قميص منتخب مصر لأنه الأهم بالنسبة لي، فلا يحدثني أحد عن لاعب بعينه، فلن أتحدث في يوم من الأيام عن أي لاعب باسمه.

كما أضاف مدرب منتخب مصر: دائمًا تحبوا تسألوا عن اللاعبين، لأن الإعلام والجمهور يأتي في صفهم دائمًا، ولكن أنا مدير فني وصاحب الاختيارات وأنا المسئول عنه.

فيما تابع كيروش: أمامنا مباراة صعبة أمام ليبيا، وأسعى لاختيار أفضل 11 عنصرًا لخوض المباراة، ومنتخب مصر محظوظ لأنه يمتلك أكثر من لاعب في عدد من المراكز.

المدير الفني للمنتخب استكمل: إن كان هناك من يسأل عن الحسابات فحسابيًا هي الأول، ولكن نترك الحسابات للعلماء والمهندسين، أما الفنيات فهي للمديرين الفنيين.

وواصل كيروش: نسعى لحصد الثلاث نقاط في المباراة المقبلة لنتصدر المجموعة، فالمباراة المقبلة مهمة وصعبة، ولكني أعلم نقاط القوة والضعف في المنتخب والمنتخب الليبي أيضًا.

فيما اختتم كيروش: سعيد بهدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي أمس الأحد، واللاعب رقم واحد بالنسبة لي هو منتخب مصر فقط.



أكد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اليوم الإثنين، أن منتخب الفراعنة محظوظ بامتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين فى كل المراكز.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفى لمواجهة ليبيا المقبلة بتصفيات كأس العالم، إنه يرفض الحديث عن انضمام محمد صلاح للمنتخب أو استبعاد ثنائى الأهلى محمد شريف ومحمد مجدى قفشة، مؤكدًا أنه لا يحب الحديث عن أى لاعب بشكل منفرد، ولن يفعل ذلك مهما كان.

وعن ترتيب مجموعة المنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال، أكد كيروش أن الحسابات فى كرة القدم ليست أمر منطقى، مشيرًا إلى أن هذه اللعب لا تعترف إلا بالاجتهاد وأن الحسابات يقوم بها العلماء والمهندسين.