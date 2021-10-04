شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: أخطأنا فى حساب ثمن صفقة انتقال الشحات من العين الإماراتى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أنه أخطأ في حساب ثمن بيع حسين الشحات، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، من نادي العين الإماراتى للقلعة الحمراء في يناير 2019، مشيراً إلى أنه تم بيع حسين الشحات من نادي العين للنادي الأهلي بمبلغ 80 مليون جنيه فقط.

وكان بكري سليم قد صرح بأن المقاصة له نسبة من مبلغ انتقال حسين الشحات من العين نحو الأهلي، مؤكدا أن الصفقة تمت مقابل 185 مليون جنيه مصري ونسبته تم تحديدها بناء على هذا الرقم.

وقال سليم، في تصريحات لبرنامج ملك وكتابة على قناة الأهلى: "لقد أخطأت فى التعبير وأنه تم بيع حسين الشحات من نادي العين للنادي الأهلي بمبلغ 80 مليون جنيه فقط، وأعترف أنني أخطأت".

وكان بكري سليم، قد قال في تصريحات تليفزيونية :"مصر المقاصة، باع حسين الشحات، لنادي العين الإماراتي، مقابل 5 ملايين و500 ألف دولار، وكانت لنا نسبة من بيع اللاعب لأي ناد".

وأضاف: «العين باع حسين الشحات للأهلي مقابل 185 مليون جنيه، ومصر المقاصة حصل على نسبته من هذا المبلغ».

وتابع: "نادي مصر المقاصة استثماري، ودائمًا كان يمد الأهلي والزمالك باللاعبين المميزين، على رأسهم أيمن حفني وأحمد الشيخ وحسين الشحات وميدو جابر".