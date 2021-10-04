شكرا لقرائتكم خبر عن النني ومصطفى محمد وكوكا يشاركون في تدريب المنتخب استعدادا لمواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض المنتخب الوطنى تدريباته لليوم الثالث استعدادًا لمواجهة ليبيا، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها، حيث شهد مران اليوم تواجد الرباعى المحترف محمد النني ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا، بعد أن وصلوا اليوم إلى معسكر المنتخب المقام في الإسكندرية.
وخاض الثلاثي أحسن كوكا ومحمد النني ومرموش التدريبات المسائية مع المنتخب، بينما خاض مصطفى محمد بعض التدريبات الاستشفائية، بعد أن شارك في مباراة جالاتا سراي وريزا سبور في الدوري التركي.
وبدأ المنتخب الوطني السبت الماضي، استعداداته لمباراتي ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بمشاركة 18 لاعبا، جميعهم من الدوري المحلي.
وعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا مصغرا، اليوم الاثنين، مع بدء التجمع الدولي بشكل رسمي، وذلك قبل مران الفريق، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم 2022 بقطر.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين فى معسكر الفريق، استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.
الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.
الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.
الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.