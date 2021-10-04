شكرا لقرائتكم خبر عن النني ومصطفى محمد وكوكا يشاركون في تدريب المنتخب استعدادا لمواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض المنتخب الوطنى تدريباته لليوم الثالث استعدادًا لمواجهة ليبيا، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها، حيث شهد مران اليوم تواجد الرباعى المحترف محمد النني ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا، بعد أن وصلوا اليوم إلى معسكر المنتخب المقام في الإسكندرية.

وخاض الثلاثي أحسن كوكا ومحمد النني ومرموش التدريبات المسائية مع المنتخب، بينما خاض مصطفى محمد بعض التدريبات الاستشفائية، بعد أن شارك في مباراة جالاتا سراي وريزا سبور في الدوري التركي.