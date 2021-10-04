شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصل غدا للانضمام إلى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يصل غدا الثلاثاء، الدولى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول، للانضمام لمعسكر المنتخب، استعدادا لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجارى، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكان محمد صلاح قد خاض أمس مع فريقه في المباراة أمام مانشستر سيتى في الدورى الإنجليزى والتي انتهت بالتعادل 2/2، حيث شهدت المباراة تألقا لافتا للنظر، وأحرز صلاح هدفا أصبح حديث الصحف العالمية وصنع الهدف الثانى.
رفض البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، الحديث عن انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب الحالي استعدادًا لمواجهتي ليبيا، قائلاً: "لا أحب الحديث عن لاعب بعينه في منتخب مصر، ومنذ أن توليت مهمتي وأنا أحب وأشجع كل شيء يحمل اسم مصر"، مؤكدا أن تألق صلاح فى الدورى الإنجليزى أمر جيد.
وقال كيروش، فى المؤتمر الصحفي المنعقد الآن باستاد برج العرب للحديث عن مباراتي ليبيا في تصفيات المونديال، إن خمسة أيام هي فترة غير كافية على الإطلاق لتجهيز منتخب مصر لمباراتي ليبيا الحاسمتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ولكننا قادرون على العمل لتخطي هذه المواجهة الصعبة"، مضيفا أن منتخب مصر محظوظ بامتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز.
وبدأ المنتخب الوطني السبت الماضي، استعداداته لمباراتي ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بمشاركة 18 لاعبا، جميعهم من الدوري المحلي.
وشهد مران المنتخب الوطني، أمس، انضمام أحمد حجازي المحترف في نادي الاتحاد السعودي، كما انضم اليوم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي.