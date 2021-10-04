شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصل غدا للانضمام إلى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل غدا الثلاثاء، الدولى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول، للانضمام لمعسكر المنتخب، استعدادا لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجارى، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان محمد صلاح قد خاض أمس مع فريقه في المباراة أمام مانشستر سيتى في الدورى الإنجليزى والتي انتهت بالتعادل 2/2، حيث شهدت المباراة تألقا لافتا للنظر، وأحرز صلاح هدفا أصبح حديث الصحف العالمية وصنع الهدف الثانى.