تعرف على تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة الحرس الوطني

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القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر المقرر إقامتها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

محاضرة مطولة

وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين، تحدث فيها عن المرحلة المقبلة، ومباراة الحرس الوطني بطل النيجر، التي تمثل ضربة البداية للفريق، في رحلة الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا.

مران بدني.. وتدريبات بالكرة

وعقب المحاضرة أدى لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل أن يخوض الفريق تدريبات الكرة، التي بدأت بفقرة لبناء الهجمة من منتصف الملعب مع التركيز على الكرات العرضية.

تقسيمة.. وتصويب على المرمى

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة حارسي مرمى، وبعد انتهاء التقسيمة والمران خاض الرباعي وليد سليمان وكريم فؤاد ومحمد محمود ومحمد هاني، فقرة خاصة للتصويب على المرمى.



مشاركة تاو

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

جلسة مع أفشة وصلاح محسن

وبعد نهاية مران الأهلي حرص بيتسو موسيماني على عقد جلسة مطولة مع محمد مجدي أفشة، أعقبها بجلسة مع صلاح محسن، وذلك في إطار الجلسات الفردية التي يعقدها المدير الفني للفريق مع اللاعبين لمنحهم تعليمات خاصة بهم.

البروتوكول الطبي لرحلة النيجر

وتحدث الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، استعدادا لمباراة فريق الحرس الوطني في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال أبو عبلة إن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر إلى النيجر، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

محمود متولي

وفيما يتعلق بتطورات إصابة محمود متولي، لاعب الفريق، قال أبو عبلة إن متولي اشتكى من آلام في أوتار الركبة، وحالته في تحسن بشكل مستمر، ومن المنتظر عودته للمشاركة في مران الأهلي عقب مباراة الحرس الوطني الأولى في النيجر، والمقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري، ضمن ذهاب الدور 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.