شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 4/10/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 4/10/2021 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، يد الزمالك يخوض مرانه الأول في السعودية استعدادًا لبرشلونة، وكارتيرون يدرس خطة هجومية لمواجهة توسكر الكيني ، وأوناجم ومصطفى فتحى ينافسان زيزو وشيكابالا على تشكيل الزمالك أمام توسكر .

يد الزمالك يخوض مرانه الأول في السعودية استعدادًا لبرشلونة