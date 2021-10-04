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اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 4/10/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 4/10/2021 ، العديد من الاخبار الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، يد الزمالك يخوض مرانه الأول في استعدادًا لبرشلونة، وكارتيرون يدرس خطة هجومية لمواجهة توسكر الكيني ، وأوناجم ومصطفى فتحى ينافسان زيزو وشيكابالا على تشكيل الزمالك أمام توسكر .

يد الزمالك يخوض مرانه الأول في السعودية استعدادًا لبرشلونة

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مرانه الأول بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة .

 

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