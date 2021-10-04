شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 4 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: آخر كلام .. تخصيص مقعد للمرأة في انتخابات اتحاد الكرة، خطاب وزارة الرياضة ببطلان فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك: تنقية العضويات المخالفة أولا.

كيروش: لا تسألونى عن استبعاد محمد شريف وأفشة.. والحسابات للمهندسين

رفض كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، الإفصاح عن أسباب استبعاد الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتى ليبيا، مؤكدًا أنه لا يحب الحديث عن أي لاعب بشكل منفرد وأنه لا يعلم سوى منتخب مصر فقط.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفى، أنه ليس من الضرورة الحديث عن الحسابات بشكل مستمر خلال مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن الحسابات غير منطقية في كرة القدم لأنها لا تعترف سوى بالاجتهاد ولكن الحسابات متروكة للمهندسين وعلماء الرياضيات.

الأهلي يعلن تجديد عقد عمرو السولية لمدة 3 سنوات

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بالإضافة إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 3 سنوات.. وأنهى أمير توفيق كافة الجوانب الإدارية والمالية مع اللاعب الذي قام بالتوقيع على عقده الجديد.

خطاب وزارة الرياضة ببطلان فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك: تنقية العضويات المخالفة أولا

أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية " جريدة الأهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري" وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

آخر كلام .. تخصيص مقعد للمرأة في انتخابات اتحاد الكرة

اتفق أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة خلال الجلسات الودية التي جمعتهم مؤخراً على تخصيص مقعد للمرأة في انتخابات الجبلاية المقبلة بعد عدة مشاورات ليتم الاستقرار في نهاية الأمر على تخصيص مقعد للمرأة من ضمن المقاعد الـ9 للمجلس الجديد.

نجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز لمدة موسم بشكل نهائى، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، حيث دارت اتصالات مكثفة بين مسئولي الطلائع وبيراميدز في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى، من أجل انضمام أنطوي للطلائع في ظل وجود تعاون بين مسئولي الناديين، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للطلائع بجانب أحمد يحيى وكيل اللاعب.

أوناجم ومصطفى فتحى ينافسان زيزو وشيكابالا على تشكيل الزمالك أمام توسكر يشهد فريق الكرة بنادي الزمالك منافسة ساخنة بين الرباعي مصطفي فتحي والمغربي محمد أوناجم وزيزو وشيكابالا للدخول في تشكيل مباراة توسكر الكيني المقرر لها 16 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا. استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على شكل كأس الرابطة للموسم الجديد والتي ستنطلق في يناير، حيث سيتم تقسيم الأندية الـ18 من الدوري الممتاز إلى 3 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق، ثم اللعب بنظام الدوري من دور واحد.

رفض مسئولو نادي بيراميدز، عرضاً من أحد الأندية الأمريكية لضم إبراهيم عادل نجم هجوم الفريق بداية من الموسم الجديد، نظراً لوجود حاجة لخدمات اللاعب الشاب من ناحية ولضعف المقابل المادي المعروض من ناحية أخرى.