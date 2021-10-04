شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يغلق ملف رحيل عبد الغنى محمد هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري/ ملف رحيل عبد الغني محمد لاعب وسط الفريق والمنتخب الأولمبي هذا الموسم، رغم العروض المغرية التي تلقاها اللاعب مؤخرا.

وأكد حسام حسن لإدارة الاتحاد السكندري تمسكه باللاعب عبد الغني محمد الذى يعد أبرز ركائز الفريق في الفترة الأخيرة، رافضا قبول أي من العروض المحلية والخليجية التي وصلت للاعب في الأسابيع الأخيرة.

كان عبد الغني محمد محط اهتمام أحد أندية الدورى البلجيكي في الفترة الأخيرة، وكان قريبا من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية، لكن عدم وصول عرض رسمي للاتحاد عطل إتمام الصفقة.

وتلقى عبد الغني أيضا عرضا خليجيا من الدوري السعودي في الفترة الماضية، كما تلقى عدة عروض من الدوري المصري، أبرزها عرض من نادي فيوتشر وصلت قيمته لـ10 ملايين جنيه، لكن الجهاز الفني لزعيم الثغر رفض التفريط في اللاعب.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية، هي: المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادما من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى.