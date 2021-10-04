مدير المقاصة يعترف بالخطأ بسبب ثمن صفقة حسين الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترف بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أنه أخطأ في حساب ثمن بيع حسين الشحات، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، من نادي العين الإماراتي للقلعة الحمراء في يناير 2019.

وكان بكري سليم صرح بأن المقاصة له نسبة من مبلغ انتقال حسين الشحات من العين نحو الأهلي، مؤكدا أن الصفقة تمت مقابل 185 مليون جنيه مصري ونسبته تم تحديدها بناء على هذا الرقم.

وقال سليم، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لقناة "الأهلي" عبر "تويتر": "تم بيع حسين الشحات من نادي العين للنادي الأهلي بمبلغ 80 مليون جنيه فقط، وأعترف أنني أخطأت في التعبير".

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع حسين الشحات في يناير 2019 مقابل خمسة ملايين دولار بجانب نسبة 25% من إعادة البيع، بعد تدخل محبي الأهلي لإتمام الصفقة وتحمّل الشحات بعض المستحقات.