يد الزمالك يخوض مرانه الأول في السعودية استعدادا لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خاض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مرانه الأول بالمملكة العربية السعودية استعدادا لمواجهة برشلونة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الزمالك بطل إفريقيا مع برشلونة الإسباني بطل أوروبا بعد غد الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة بالدور ربع النهائي لمونديال اليد.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

يُذكر أن الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.