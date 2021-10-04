كيروش: لاعب واحد ما أتحدث عنه.. والحسابات نتركها للمهندسين والعلماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عبّر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن فخره الشديد بتدريب المنتخب، مؤكدا على أهمية المرحلة المقبلة وتصدر المجموعة.

ويستعد المنتخب لخوض مواجهتين مرتقبتين ضد نظيره الليبي يومي 8 و11 أكتوبر الجاري ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر عام 2022.

وقال كيروش، في المؤتمر الصحفي لمباراة ليبيا: "في أول مؤتمر صحفي لي هنا قمت بارتداء قميص المنتخب المصري، كنت أشهر بفخر كبير، أي شيء يتعلق بمصر سواء داخل أو خارج الملعب يجعلني سعيدا".

وأضاف: "حديثي دائما لن يكون بشكل فردي عن لاعب واحد فقط، أقول دائما أن هناك لاعب فقط ما أتحدث عنه وهو المنتخب المصري ككل، هذا ببساطة شديدة".

وتحدث كيروش عن منتخب ليبيا قائلا: "وفقا للواقع فهو منتخب قوي بدليل تصدره للمجموعة، كان لدينا خمس أيام فقط للعمل استعدادا لهذه المواجهة المهمة، لكننا درسناه جيدا ونعرف نقاط قوته وضعفه".

وأشاد كيروش باللاعبين الحاليين في المنتخب حيث قال: "مصر محظوظة للغاية باممتلاكها لجيل مميز من اللاعبين في كل الخطوط".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلا: "الحسابات نتكرها للمهندسين والعلماء، لكن في كرة القدم لا تعترف سوى بالاجتهاد والعمل الجاد، لذلك نحن نعمل يوميا من أجل التحسن دائما".

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات برصيد أربع نقاط بعد الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون، خلف منتخب ليبيا المتصدر بست نقاط بعد فوزه في المباراتين.