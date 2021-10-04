قبل مواجهة الزمالك.. يد برشلونة تضطر للانتظار في المطار 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اضطرت بعثة فريق كرة اليد في نادي برشلونة للانتظار في مطار الدوحة بقطر لمدة ست ساعات، بعد أن فشلت في اللحاق بالطائرة المتوجهة إلى السعودية، اليوم، الإثنين.

بعثة برشلونة توجهت من إسبانيا إلى قطر، ومنها إلى جدة بالسعودية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وحسب ما ورد على الحساب الرسمي للفريق، فإن أفراد البعثة لم يتمكنوا من اللحاق بالطائرة المتوجهة من قطر إلى السعودية، مما سيؤدي إلى البقاء في مطار الدوحة لست ساعات.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه الزمالك المصري في مباراة دور الثمانية لكأس العالم لكرة اليد، يوم الأربعاء القادم.