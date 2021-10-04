الوحدة الاماراتي رفض خيانة الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي!

رفض نادي الوحدة الاماراتي خيانة الزمالك المصري، عن طريق التوقيع مع الدولي المغربي «أشرف بن شرقي» خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل اقتراب نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد بن شرقي مع نادي الزمالك في شهر يونيو 2022، أي بعد 8 أشهر فقط، وتعمل اللجنة المكلفة بإدارة الفريق على عملية تمديد تعاقده خلال الفترة الحالية، لتفادي مع حدث مع النجم التونسي فرجاني ساسي الذي رحل بشكلٍ مجاني إلى الدحيل القطري.

وكشف رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة الاماراتي «راشد الزعابي» تفاصيل مثيرة خلال الساعات القليلة الماضية حول اقتراب أشرف بن شرقي من التوقيع لفريقه في مناسبة سابقة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين دون معرفة فريق الزمالك.

وصرح الزعابي لقناة أون تايم سبورتس المصرية، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على نادي الوحدة التعاقد مع أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن الفريق الاماراتي رفض على الفور بسبب وجود شُبهة خيانة لنادي الزمالك.

وقال الزعابي: «الوكيل الذي عرض علينا التوقيع مع أشرف بن شرقي لم يكن لديه تفويض من نادي الزمالك، لذلك لم نفكر في التعاقد مع اللاعب المغربي آنذاك، ولا أعلم ما اذا كنا سنتعاقد معه في الموسم المقبل أم لا».

يذكر ان أشرف بن شرقي انضم إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي 2019 قادمًا من صفوف الهلال السعودي، وخاض ما مجموعه 77 مباراة مع الفريق الملكي في جميع المسابقات.

وساهم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في تسجيل 49 هدفًا، حيث أحرز 30، وقدم 19 تمريرة حاسمة، وحقق مع فريق ميت عقبة 4 ألقاب (الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الأفريقي).