شاهد فيديو اهداف مباراة الامارات ولبنان في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة غرب اسيا تحت 23 سنة، ضمن مباريات اليوم الاثنين 4-10-2021.

نجح منتخب الامارات في تحقيق الفوز على شقيقه اللبناني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في السعودية، وذلك ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة غرب اسيا تحت 23 سنة.

وافتتح اللاعب سعيد الكعبي التسجيل لمنتخب الامارات في الدقيقة (31)، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بسلاسة في شباك الحارس هادي مرتضى.

وبعدها بدقيقتين فقط ضاعف عبدالله النقبي النتيجة بالهدف الثاني لصالح الأبيض، حينما أرسل علي صالح كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى حولها مدافع منتخب لبنان بالخطأ في اتجاه مرماه ليكملها النقبي في الشباك الخالية.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الاماراتي الهدف الثالث عن طريق أحمد جميل في الدقيقة (78)، بتسديدة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء بعد ثنائية رائعة مع المهاجم.

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، حقق منتخب العراق الفوز على منتخب فلسطين بهدفٍ دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

وبتلك النتائج، تصدر منتخب الامارات ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب العراق، بينما يتواجد في المركز الثالث والرابع كل من منتخب فلسطين ومنتخب لبنان على الترتيب وكلاهما بدون نقاط.

شاهد فيديو اهداف مباراة الامارات ولبنان في بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة