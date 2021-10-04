تعرف على تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة في مباراة يوم الأربعاء 6 أكتوبر برسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

لعب أسود الأطلس مباراة واحدة حتى الآن في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، وفاز بهدفين نظيفين على نظيره السوداني، قبل أن يتم تأجيل مباراته مع غينيا لغاية 12 أكتوبر الجاري بسبب الأوضاع الأمنية في كوناكري مطلع الشهر الماضي.

ويستقبل منتخب المغرب نظيره من غينيا بيساو وعينه على النقاط الثلاث، قبل مواجهة نفس الخصم ضمن مباريات الجولة الرابعة يوم 9 أكتوبر في الدار البيضاء، لتعذر إيجاد ملعب من قبل منتخب غينيا بيساو.

وسيدفع وحيد خاليلوزيتش بكامل أوراقه خلال مباراة يوم الأربعاء، حيث سيبدأ دون شك، حارس المرمى ياسين بونو منذ البداية، على أن يلعب أمامه الرباعي، غانم سايس و نايف أكرد و أشرف حكيمي و سفيان الكرواني.

وفي وسط الميدان، سيتواجد سفيان أمرابط كلاعب ارتكاز، وبجانبه العائد لصفوف أسود الأطلس فيصل فجر، وبجانبهم أيمن برقوق أو سليم أملاح، في خطة 4 3 3

وفي المقدمة، يفتقد المدير الفني البوسني لخدمات يوسف النصيري بسبب الإصابة، ما سيدفعه إلى الاعتماد على منير الحدادي كجناح أيمن، و إلياس الشاعر على اليسار، فيما قد يشارك المهاجم ريان مايي منذ البداية كقلب هجوم.

تشكيلة وخطة المغرب المتوقعة امام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، سفيان الكرواني / أدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط، فيصل فجر، سليم أملاح / أيمن برقوق

خط الهجوم: منير المحمدي، إلياس الشاعر، ريان مايي