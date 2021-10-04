عودة رانييري إلى الدوري الانجليزي من بوابة لندن

عين واتفورد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الإثنين الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري مدربًا جديدًا لمدة عامين.

وسيخلف رانييري (69 عامًا)، الذي فاجأ الجميع بقيادة ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الممتاز في موسم 2015-2016، المدرب الإسباني تشيسكو مونيوز الذي استقال بعد الهزيمة 1-صفر من ليدز يونايتد.

ويحتل واتفورد المركز 15 في الدوري بسبع نقاط من سبع مباريات متقدمًا بأربع نقاط على منطقة الهبوط.

وكانت آخر تجربة لرانييري في الدوري الانجليزي الممتاز في موسم 2018-2019 مع فولهام لكنه أقيل بعد الفوز ثلاث مرات في 17 مباراة.

وترك سامبدوريا الإيطالي في نهاية الموسم الماضي بعد احتلال المركز التاسع بينما كان الفريق في المركز الأخير حين تسلم المهمة في أكتوبر 2019.

وسيجلب رانييري خبرة كبيرة إلى واتفورد حيث سبق له تدريب تشيلسي وأتليتيكو مدريد وروما ويوفنتوس وإنتر ميلان ومنتخب اليونان.

وبجانب لقب الدوري التاريخي مع ليستر سيتي فاز رانييري بكأس ملك إسبانيا مع بلنسية وكأس إيطاليا مع فيورنتينا خلال مسيرته التدريبية.

ونال جائزة أفضل مدرب في العالم من الفيفا في 2016 وأفضل مدرب بالدوري الانجليزي الممتاز بموسم 2015-2016 عقب انجازه الخالد مع ليستر.

وستكون المباراة الأولى لرانييري مع واتفورد على الأرجح أمام ليفربول صاحب المركز الثاني في 16 أكتوبر بعد فترة التوقف الدولية.