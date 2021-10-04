شاهد فيديو اهداف مباراة عمان والاردن في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة غرب اسيا تحت 23 سنة، ضمن مباريات اليوم الاثنين 4-10-2021.

تمكن منتخب عمان من تحقيق الفوز على منتخب الاردن بهدفٍ دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي في السعودية، وذلك ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى ببطولة غرب اسيا تحت 23 سنة.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب العماني اللاعب عيسى الناعبي في الدقيقة (42)، من زمن الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد ضربة حرة مباشرة من الجهة اليمنى وصلت على القائم البعيد من مرمى الاردن ليقابلها الناعبي بتسديدة مباشرة استقرت داخل الشباك.

واستطاع منتخب الخناجر الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة على الرغم من تعرض لاعبه قاسم مبارك للطرد في الدقيقة (53)، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثاني.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب عمان أول 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، في حين تذيل منتخب الاردن الترتيب برصيد خالٍ من النقاط، في انتظار نتيجة المباراة الثانية بين الكويت واليمن.

ويلتقي منتخب الكويت مع شقيقه اليمني على نفس الملعب في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش، وينقل البث المباشر للمباراة على قناة الكأس القطرية 4، وقناة الكويت الرياضية 2.

شاهد فيديو اهداف مباراة عمان والاردن في بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة