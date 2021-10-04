شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى ينتظم فى تدريبات الأهلى عقب مواجهة الحرس الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن محمود متولي لاعب الفريق يعود للمشاركة في مران الأهلي الجماعي عقب مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أبو عبلة أن متولي اشتكى من آلام في أوتار الركبة، وحالته في تحسن بشكل مستمر، ومن المنتظر عودته للمشاركة في مران الأهلي عقب مباراة الحرس الوطني الأولى في النيجر.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت ثلاثة أيام، وشهد المران مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا مطلع الشهر الماضي.

وأكد الجهاز الطبي أن بيرسي تاو سوف يشارك في التدريبات بشكل متدرج، بعد تماثله للشفاء من إصابته بتمزق في العضلة الضامة، التي تعرض لها وأبعدته عن الوجود مع الفريق الفترة الماضية.

كما شارك حسين الشحات في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد في العضلة الضامة، وحرص الجهاز الطبي بالنادي على منح اللاعب الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، كما شارك محمد مجدي أفشة في المران بناء على رغبته، بينما قرر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح محمد شريف مهاجم الفريق راحة من التدريبات لمدة 3 أيام.