كيروش يشيد بتألق محمد صلاح ويؤكد: لا أحب الحديث عن لاعب بعينه في منتخب مصر

القاهرة - سامية سيد -

رفض البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، الحديث عن انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب الحالي استعدادًا لمواجهتي ليبيا، قائلاً: "لا أحب الحديث عن لاعب بعينه في منتخب مصر، ومنذ أن توليت مهمتي وأنا أحب وأشجع كل شيء يحمل اسم مصر"، مؤكداً أن تألق صلاح فى الدورى الإنجليزى أمر جيد.

وقال كيروش، فى المؤتمر الصحفي المنعقد الآن باستاد برج العرب للحديث عن مباراتي ليبيا في تصفيات المونديال، أن خمسة أيام هي فترة غير كافية على الإطلاق لتجهيز منتخب مصر لمباراتي ليبيا الحاسمتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ولكننا قادرون على العمل لتخطي هذه المواجهة الصعبة"، مضيفا أن منتخب مصر محظوظ بامتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز.