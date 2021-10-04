شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يشيد بتألق محمد صلاح ويؤكد: لا أحب الحديث عن لاعب بعينه في منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
رفض البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، الحديث عن انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب الحالي استعدادًا لمواجهتي ليبيا، قائلاً: "لا أحب الحديث عن لاعب بعينه في منتخب مصر، ومنذ أن توليت مهمتي وأنا أحب وأشجع كل شيء يحمل اسم مصر"، مؤكداً أن تألق صلاح فى الدورى الإنجليزى أمر جيد.
وقال كيروش، فى المؤتمر الصحفي المنعقد الآن باستاد برج العرب للحديث عن مباراتي ليبيا في تصفيات المونديال، أن خمسة أيام هي فترة غير كافية على الإطلاق لتجهيز منتخب مصر لمباراتي ليبيا الحاسمتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ولكننا قادرون على العمل لتخطي هذه المواجهة الصعبة"، مضيفا أن منتخب مصر محظوظ بامتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز.
وبدأ المنتخب الوطني السبت الماضي، استعداداته لمباراتي ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بمشاركة 18 لاعبا، جميعهم من الدوري المحلي.
وشهد مران المنتخب الوطني، أمس، انضمام أحمد حجازي المحترف في نادي الاتحاد السعودي، كما انضم اليوم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي.