شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس خطة هجومية لمواجهة توسكر الكيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، اللعب بخطة هجومية في مواجهة توسكر الكيني المقرر لها 16 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الذهاب لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون في اللعب بثنائي هجومي وهما سيف الجزيري وعمر السعيد، ويفكر كارتيرون في اللعب بلاعب وسط ارتكاز بمهام هجومية والأقرب أمام عاشور لعمل زيادة هجومية في وسط ملعب الفريق صاحب الأرض لحسم التأهل من مباراة الذهاب.

من ناحية أخرى طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من إدارة القلعة البيضاء سرعة حسم موقف المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق، قبل إنطلاق الموسم الكروى الجديد.

وتحدث كارتيرون مع إدارة نادى الزمالك وطالبهم بسرعة تحديد موقف بن شرقى سواء بالتجديد والاستمرار مع الفريق، أو رحيله فى قبل انتهاء مدة تعاقده التى تنتهتى بنهاية الموسم المقبل، وذلك من أجل الحفاظ على تركيز اللاعب وعدم تأثره بالعروض التى يتلقاها مؤخرًا.

وشارك المغربى أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 30 مباراة بالدورى الممتاز، سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع 7 أهداف وحصل على 5 إنذارات، ويعد هداف الأبيض فى بطولة الدورى الممتاز للموسم المنقضى، الذى توج الزمالك بلقبه للمرة الـ 13 فى تاريخه، فيما شارك فى 6 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا صنع خلالهم هدفين، وحصل على إنذار، ومباراتين فى كأس مصر، وأحرز خلالهم هدفين.

إجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 77 مباراة منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن، وسجل خلالهم 30 هدفًا وصنع 19 هدفًا أخر وتوج بأربعة بطولات، وهم: الدورى الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر والسوبر الإفريقى.