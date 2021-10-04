شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الاتحاد السكندرى ينضم لمعسكر بوركينا فاسو لخوض مباراتي جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم اليوم الإثنين، البوركينابي سعيدو سيمبورى مهاجم الاتحاد السكندري، لمعسكر منتخب بلاده، استعدادًا لخوض مباراتي جيبوتى في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتلقى لاعب الاتحاد السكندري المنتقل حديثًا من صفوف النادي المصري خطابا باستعدائه لمعسكر بوركينا فاسو لخوض مباراتي جيبوتي قبل أسبوعين، وغادر الإسكندرية في الساعات الأخيرة للمشاركة في معسكر منتخب بلاده استعدادًا للمباراتين المصيريتين.

وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى، إجراءات انتقال لاعب الوسط الدولى البوركينى سعيدو سمبورى لصفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم، عقب إنهاء كل التفاصيل المالية مع مسئولى النادى المصرى البورسعيدى.

وأنهى مصيلحى مفاوضات انتقال اللاعب "سعيدو" عقب الجلسة التي عقدها مع سمير حلبيه رئيس النادى المصرى البورسعيدى و كعادة العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين تم الاتفاق على أنتقال اللاعب لصفوف زعيم الثغر.

وأكد حسام حسن، المدير الفني للفريق، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، على الإمكانيات الكبيرة للاعب وأنه سوف يكون إضافة قوية وكبيرة لصفوف زعيم الثغر.

وغادر اللاعب مُتجها إلى بلاده للانضمام إلى منتخب بوركينا فاسو قبل أن يعود فور اتهاء مشاركته مع المنتخب.