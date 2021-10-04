شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى بعد فضية التايكوندو ببطولة ألبانيا: "يرزقنا الله بأكثر مما نستحق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر البطل الأولمبى سيف عيسى لاعب المنتخب الوطنى للتايكوندو ، عن سعادته بعد فوزه بالميدالية الفضية لوزن 80 كجم ببطولة ألبانيا المفتوحة للتايكوندو، التي أقيمت في العاصمة تيرانا خلال يومي 2 و3 أكتوبر الحالي، وكتب عيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «فيس بوك» عقب حصده الميدالية الفضية: «الحمد لله رب العالمين دائمًا، يرزقنا الله بأكثر مما نستحق، فضية بطولة ألبانيا المفتوحة».

وخسر عيسى المباراة النهائية لوزن 80 كجم، في بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكوندو، من نظيره اليوناني أبوستولوس تيليكوستوجلو، بنتيجة 10/8.



سيف عيسي

سيف عيسى، لاعب منتخب مصر ونادى الصيد، قد نجح فى اقتناص برونزية لمصر فى التايكوندو فى وزن 80 كيلو، ليحقق ثانى برونزية لمصر فى المنافسات بعد هداية ملاك، ضمن 6 ميداليات حصدتها مصر، بجانب ميداليتين في الكاراتية حصدتهما فريال أشرف صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر، وجيانا فاروق، صاحبة الميدالية البرونزية، في حين كانت الميدالية الفضية من نصيب أحمد الجندي في الخماسي الحديث، ونال محمد كيشو برونزية المصارعة الرومانية.

وكان مجلس إدارة نادى الصيد، قد نظم حفلا كبيرا لتكريم أبطال النادى الأوليمبيين هداية ملاك وسيف عيسى، فى مقر النادى بالدقى، وذلك بعد حصولهم على الميداليتين البرونزيتين بالتايكوندو فى منافسات أولمبياد طوكيو .