شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي .. تقسيمة قوية وجلسة بين موسيمانى وصلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة حارسين، وذلك خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الحرس الوطني التي تقام يوم 16 أكتوبر الجاري بالنيجر، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على الحديث مع صلاح محسن، مهاجم الفريق على هامش المران، وذلك ضمن الجلسات الفردية التي يحرص المدير الفني على عقدها مع اللاعبين.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني وقبل انطلاق مران الفريق، عقد بيتسو موسيماني محاضرة مطولة مع اللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال.

وعقب الجزء البدني، خاض الفريق تدريبات الكرة، التي بدأت بفقرة بناء الهجمة من منتصف الملعب والتركيز على الكرات العرضية، بمشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو الذي يشارك بشكل تدريجي في المران الجماعي لتجهيزه للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة التي استمرت ثلاثة أيام، وحرص موسيماني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش مران الأهلي، للوقوف على التصور النهائي للبرنامج التدريبى وجميع الأمور الخاصة بالجانبين الفني والإداري للتحضير للمرحلة المقبلة التي تسبق السفر إلى النيجر.