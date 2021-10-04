شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى .. موسيماني يحاضر اللاعبين وفقرة خاصة للكرات العرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين، قبل أن يخوضوا فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال.

وعقب الجزء البدني، خاض الفريق تدريبات الكرة، وبدأت بفقرة بناء الهجمة من منتصف الملعب والتركيز على الكرات العرضية، بمشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي يشارك بشكل تدريجي في المران الجماعي لتجهيزه للوجود مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة التي استمرت ثلاثة أيام، وحرص موسيماني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش مران الأهلي، للوقوف على التصور النهائي للبرنامج التدريبى وجميع الأمور الخاصة بالجانبين الفني والإداري للتحضير للمرحلة المقبلة التي تسبق السفر إلى النيجر.

وكان مران الأهلي أمس قد شهد مشاركة حسين الشحات في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد في العضلة الضامة، وحرص الجهاز الطبي بالنادي على منح اللاعب الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، كما شارك محمد مجدي أفشة في المران بناء على رغبته، بينما قرر الجهاز الفني للأهلي منح محمد شريف لاعب الفريق راحة ٣ أيام من التدريبات الجماعية، بعد خروجه من قائمة المنتخب التي ستخوض لقاءي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.