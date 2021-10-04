شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسافر إلى أوغندا 12 أكتوبر لخوض أول مواجهة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعبانى على السفر إلى أوغندا يوم 12 أكتوبر الجاري، لملاقاة سلطات الموارد الأوغندي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية ألأفريقية المقرر لها 16 من الشهر ذاته.

وأكد سيف داوود مدرب النادي المصري في الجهاز الفني بقيادة الشعباني، على قرار السفر إلى أوغندا يوم 12 أكتوبر، موضحًا أن الفريق أنهى كل الإجراءات المتعلقة بالسفر، ومشددًا على جاهزية جميع اللاعبين للعودة بنتيجة إيجابية من أوغندا.

وتلقى النادي المصري البورسعيدى خطابًا رسميًّا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بموعد مباراة الفريق مع سلطات الموارد الأوغندي في ذهاب دور 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

كان مقررًا أن تقام مباراة الذهاب في أوغندا أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر، بينما سيقام لقاء العودة في مصر أحد أيام 22 و23 و24 أكتوبر.

وأبلغ "كاف" مسئولي المصري بإقامة المباراة يوم 16 أكتوبر الجاري، على أن تحدد الفريق البورسعيدى موعد مباراة العودة خلال أيام لإبلاغ الطرف الثاني بها.

وفاز سلطات الموارد في الدور التمهيدي على البن الإثيوبي، حيث انتصر ذهابا بهدفين مقابل لا شيء ذهابا في أوغندا، قبل أن يعود ويفوز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إثيوبيا.