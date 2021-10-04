شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد أحمد رفعت من قائمة لاعبي المصري المسافرين إلى أوغندا رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني قرر استبعاد أحمد رفعت نهائيًا من قائمة الفريق المسافرة إلى أوغندا لملاقاة سلطات الموارد الأوغندي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل والمقرر لها 16 أكتوبر الجاري.

وقال عمار في تصريحات لـ"الخليج 365": "أزمة أحمد رفعت ما زالت قائمة، لكن الأكيد أن اللاعب خارج قائمة الفريق المسافرة إلى أوغندا رسميًا، قرار الاستبعاد جاء من الجهاز الفني بعد أزمات اللاعب المتكررة في الفترة الأخيرة".

وتراجع مسئولو النادي المصري عن فكرة التعاقد مع طائرة خاصة لسفر الفريق إلى أوغندا لملاقاة فريق سلطات الموارد يوم 16 من الشهر الجاري في الدور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف حسن عمار، عضو مجلس الإدارة، أن النادي لغي تمامًا التعاقد مع طائرة خاصة للسفر إلى أوغندا؛ بسبب ارتفاع تكاليفها قياسا بالموارد المالية والظروف التي يعيشها النادي.

وقال عمار: "الطائرة الخاصة فوق إمكانيات النادي، سنطير إلى أوغندا ترانزيت لأنه لا يوجد طيران مباشر من مصر إلى أوغندا".