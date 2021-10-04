شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يشارك فى مران الأهلى كاملاً بعد التعافى من إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران كاملا الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وشارك تاو في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة التي اشتملت على فقرة بناء هجمات وكرات عرضية، وتقسيمة قوية في منتصف الملعب بعدما تعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مشاركته في معسكر منتخب بلاده الأخير بتصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني التي تقام يوم 16 أكتوبر الجاري بالنيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت ثلاثة أيام.

يذكر أن الأهلي خاض مباراة ودية أمام فريق الغابة الأسبوع الماضي على ملعب التتش بالجزيرة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.