شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيد كيروش ثنائى محمد صلاح وعبد الله السعيد مع المنتخب مرة أخرى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الماضية عودة عبد الله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز، إلى منتخب مصر بعد فترة من الغياب استعدادا لمباراتى ليبيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ثنائية السعيد وصلاح

وشكل عبد الله السعيد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ثنائيا خطيرا في هجوم الفراعنة، بعدما اشتركا في العديد من الأهداف في الفترات السابقة وأبرزها في مباراة النيجر عندما اشترك الثنائى في هدفى المنتخب، وكذلك أمام منتخب غانا في تصفيات كأس العالم في المباراة التي أقيمت في القاهرة، وكذلك مباراة أوغندا بعدما مرر السعيد كرة لصلاح ليضعها في المرمى بكل سهولة.

ويأمل الجمهور في عودة هذه الثنائية مرة أخرى لهجوم الفراعنة في مواجهة ليبيا المقبلة، بعدما استبعد كيروش محمد مجدى أفشة ومحمد شريف اللذين شكلا ثنائى مميز مع الاهلى والمنتخب في عصر حسام البدرى.

وجاءت قائمة المنتخب التى أعلن عنها الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش استعدادا للقاء المنتخب الليبى ضمن تصفيات كأس العالم، كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحى، أحمد حجازى وباهر المحمدى، محمود حمدى "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد الننى وعمرو السولية، طارق حامد وحمدى فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحى وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.