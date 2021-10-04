شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجتمع بـ"أفشة" فى مران الأهلى وفقرة للتصويب على المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق عقب نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وتأتي جلسة موسيماني مع أفشة ضمن الجلسات الفردية التي يعقدها مع اللاعبين لمنحهم تعليمات خاصة بهم، وعقب نهاية المران خاض الرباعي وليد سليمان وكريم فؤاد ومحمد محمود ومحمد هاني فقرة خاصة للتصويب على المرمى.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة التي استمرت ثلاثة أيام، وحرص موسيماني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش مران الأهلي، للوقوف على التصور النهائي للبرنامج التدريبى وجميع الأمور الخاصة بالجانبين الفني والإداري، للتحضير للمرحلة المقبلة التي تسبق السفر إلى النيجر.

وشارك حسين الشحات في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد في العضلة الضامة، وحرص الجهاز الطبي بالنادي على منح اللاعب الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، كما شارك محمد مجدي أفشة في المران بناء على رغبته.

وقرر الجهاز الفني للأهلي منح محمد شريف لاعب الفريق راحة 3 أيام من التدريبات الجماعية، بعد خروجه من قائمة المنتخب التي ستخوض لقاءي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.