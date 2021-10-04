شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز بثنائية وديًا على طلائع الأسطول فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي على فريق طلائع الأسطول أحد أندية المظاليم بثنائية دون رد خلال معسكر الفريق بالإسكندرية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز.

ثنائية الدراويش حملت توقيع كل من أحمد مدبولي إضافة لأحد اللاعبين الذين يخضعون للاختبار.

الودية شهدت مشاركة جميع اللاعبين الذين ظهروا بأداء بدني وفني جيد وسط إشادة من الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف

وقدم نادي الحمام المطروحي اعتذارًا لمسئولي الاسماعيلي بشأن عدم خوض المواجهة الودية التي كان مقررًا إقامتها عصر اليوم الاثنين، ضمن استعدادات الدراويش لإنطلاق الدوري

وكان الاسماعيلى قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل.

كما سيخوض الفريق خمس وديات أخرى خلال الفترة القادمة تبدأ بمواجهة المقاولون العرب يوم 6 أكتوبر، وفى اليوم الذى يليه “7 أكتوبر” يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز ثم يلاقى سموحة 11 من الشهر المذكور ويختتم ودياته بمواجهة الطلائع في 12 أكتوبر الجارى.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف على منح عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق، الفرصة الأكبر للظهور فى المباريات الودية التى سيخوضها الدراويش بمعسكر الإسكندرية من أجل تجهيز اللاعب للظهور فى مباريات الدراويش الرسمية بداية من نوفمبر المقبل بعدما ‏تلقى اتحاد الكرة خطابا من الفيفا يفيد بإيقاف عبد الرحمن مجدي لمدة 3 شهور ابتداء من 1 أغسطس وغرامة 100 ألف جنيه، عما بدر منه في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا قال فيه إن عبد الرحمن مجدى دخل فى أزمة مع إحدى فتيات فندق إقامة بعثة المنتخب الأولمبي أثناء المشاركة فى أولمبياد طوكيو الأخيرة، وقامت بتحرير محضر ضده، وتم التحقيق معه بمعرفة الشرطة.