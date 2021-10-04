شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: ترقيصة محمد صلاح قبل تسجيل الهدف فكرتني بالكرة الشراب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، عن إعجابه الكبير بهدف الدولى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فى مرمى مانشستر سيتى أمس فى الدورى الإنجليزى.
ونشر محسن صالح على صفحته بموقع تويتر: "ترقيصة محمد صلاح الاولي للمدافع قبل طقطقة وسط المدافع التاني قبل تسجيل الهدف في مرمي مان سيتي فكرتني يترقيصة الكرة الشراب (والكياس) واحنا صغيرين، قلة من لاعبي العالم هم من يؤدون هذه المهارة الآن، الأجمل منها آهات الجماهير مع كل ترقيصه وكأنه يغني لهم، الله عليك يا مو متعت العالم كله".
أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بمهارات النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى خلال مبارياته مع المنتخب المصرى قبل مواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع "تويتر"، فيديو لمراوغات محمد صلاح بقميص المنتخب المصرى معلقا عليها: "مراوغة سترتبط باسم النجم المصري محمد صلاح للأبد".
وجاءت قائمة المنتخب التى أعلن عنها الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش استعدادا للقاء المنتخب الليبى ضمن تصفيات كأس العالم، كالتالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.
الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحى، أحمد حجازى وباهر المحمدى، محمود حمدى "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد الننى وعمرو السولية، طارق حامد وحمدى فتحي.
الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحى وعمر مرموش.
الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.