شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: ترقيصة محمد صلاح قبل تسجيل الهدف فكرتني بالكرة الشراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، عن إعجابه الكبير بهدف الدولى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فى مرمى مانشستر سيتى أمس فى الدورى الإنجليزى.

ونشر محسن صالح على صفحته بموقع تويتر: "ترقيصة محمد صلاح الاولي للمدافع قبل طقطقة وسط المدافع التاني قبل تسجيل الهدف في مرمي مان سيتي فكرتني يترقيصة الكرة الشراب (والكياس) واحنا صغيرين، قلة من لاعبي العالم هم من يؤدون هذه المهارة الآن، الأجمل منها آهات الجماهير مع كل ترقيصه وكأنه يغني لهم، الله عليك يا مو متعت العالم كله".