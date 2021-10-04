شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطلب تنظيم البطولة العربية للسلة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو السلة بالكويت من نظرائهم بالاتحاد العربى تنظيم واستضافة البطولة العربية فى نسختها المقبلة، وذلك على هامش مشاركتهم فى منافسات البطولة المقامة حاليًا بالإسكندرية.

وجاء طلب الكويت بعد نجاح الاتحاد السكندري فى استضافة النسخة الجارية من البطولة، ومن المقرر أن يشهد نائب رئيس الاتحاد الكويتى مباريات فرق بلاده بصالتى برج العرب والاتحاد السكندرى.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.