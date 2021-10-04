4 لاعبين مصريين يستعدون للمشاركة فى مستر أولمبيا الخميس المقبل

القاهرة - سامية سيد - يستعد 4 لاعبين من المنتخب الوطني لكمال الأجسام، وهم ممدوح السبيعي "بيج رامي" ومحمد شعبان وحسن مصطفى وأحمد الورداني ، للمشاركة فى منافسات بطولة مستر أولمبيا للموسم الجديد 2021، يوم الخميس المقبل ولمدة 3 أيام خلال الفترة من 7 حتى 10 أكتوبر الجاري، بالإضافة لعدد كبير من اللاعبين العالميين.

ويستعد البطل المصرى ممدوح السبيعى الشهير باسم "بيج رامى" للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021، أعظم بطولة لاعبى كمال الأجسام في العالم، ونشر بيج رامي، فيديو عبر حسابه على انستجرام، يستعرض مهاراته فى أداء التمارين الرياضية الشاقة من إحدى صالات الجيم، استعدادًا للمشاركة فى البطولة بعد أيام قليلة، ما حاز علي إعجاب متابعيه.

وعلق بيج رامى على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام: "هدفى هو لعب كل شيء في صالة الألعاب الرياضية"، كما نشر صورة له بجوار أقوى منافسيه فى البطولة، وكتب فى تعليقه عليها: "هيا بنا نقوم بذلك! أنا متحمس جدًا للوقوف بجانب الأفضل فى العالم".