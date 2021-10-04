شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو اتحاد الهوكى يعلنون إجراء الانتخابات 4 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الهوكى برئاسة شريف كمال عن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الخاصة بالإتتخابات يوم 4 نوفمبر القادم.

وكشف كمال عن فتح باب الترشح للانتخابات غدًا الثلاثاء، وجدير بالذكر أن اتحاد الهوكى فتح باب الترشح وأغلقه شهر أغسطس الماضى قبل تأجيل الإجراءات وفقًا لتعليمات وزارة الرياضة.

وأصدرت اللجنة الأولمبية بيان بشأن الانتخابات مؤخرًا: "فى إطار سعى اللجنة الأولمبية المصرية لتحرى الأصوب، والعمل على إزكاء روح المنافسة، وتوسعة دائرة المشاركة فى انتخابات الاتحادات الرياضـية، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقــديراً لكل الاعتبارات الــسابـقة وغيــرها إلى إيــقـــاف انعقاد كل الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية؛ سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالـتزكية، أو التى تجرى بها انتخابات لاختيار مجالس إدارتها، وبالبناء عليه؛ فقد تم إقـــــرار جـدول زمنى لـبدء وسريان إجراءات جديدة لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بدءا من يوم السبت الموافق 28/8/2021، حيث يتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وذلك لمدة (7) أيام، على أن تسير بقية الإجراءات قدمًا على وفق المواعيد الواردة والمحددة بقانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للاتحادات الرياضية، وبما يتسق مع المواثيق الدولية، مع التأكيد الكامل على صون حق الجمعيات العمومية فى اختيار مجالس إداراتها، وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكل الجهات الوطنية المعنية، وإزالة اللبس الذى قد يـقع أو يعلق بأى من الإجراءات تحـريًا لترسيخ وتوكيد الثقة فى انعقاد الجمعيات العمومية، للوصول لأفضل العناصر التى تشارك فى إدارة شئون الرياضة".