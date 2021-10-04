شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعاقد مع الغانى جون أنطوى موسمًا من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز لمدة موسم بشكل نهائى، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، حيث دارت اتصالات مكثفة بين مسئولي الطلائع وبيراميدز في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى، من أجل انضمام أنطوي للطلائع في ظل وجود تعاون بين مسئولي الناديين، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للطلائع بجانب أحمد يحيى وكيل اللاعب.

وطلب عبد الحميد بسيوني مدرب الطلائع، ضم أنطوي لتدعيم خط هجوم الفريق، وكان الطلائع قد وافق في الساعات الماضية على انتقال حسين السيد مارسيلو إلى بيراميدز، كما أعار بيراميدز مهاجمه الصاعد كريم الطيب للطلائع لنهاية الموسم.

وحقق طلائع الجيش لقب السوبر المصري على حساب الأهلي، بركلات الترجيح، بعد التعادل دون أهداف على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلاقى الطلائع نظيره بيراميدز الأربعاء ثم الإسماعيلى فى 12 أكتوبر ثم سموحة فى اليوم الذى يليه، ثم تختتم الوديات بمواجهة إنبى فى 18 أكتوبر، وتقام جميع الوديات فى الخامسة عصرا على استاد جهاز الرياضة، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز والتي تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى، خاصة بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

وتعاقد الطلائع مع 10 صفقات، هي: ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبى الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى، لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري، لمدة موسمين.