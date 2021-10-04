شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، استعدادًا لمباراة فريق الحرس الوطني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الطبي الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأوضح أبو عبلة أن الأهلي سوف يجري مسحة طبية قبل السفر إلى النيجر، قبل مباراة الحرس الوطني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف، خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر ، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت ثلاثة أيام.

وشهد مران الأهلي أمس مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو في جزء من التدريبات الجماعية للمرة الأولى، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا مطلع الشهر الماضي.

كما شارك حسين الشحات في تدريبات الأمس بعد تعافيه من إجهاد في العضلة الضامة، بينما قرر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح محمد شريف مهاجم الفريق راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، بعد خروجه من قائمة المنتخب التي ستخوض لقاءي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.