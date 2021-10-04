شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطمئن على تطورات حالة تاو بعد انتظامه التدريجي في تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الاطمئنان على تطورات إصابة بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر الطبية وتفاصيل البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب في الفترة الحالية للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مشاركته في معسكر منتخب بلاده الأخير بتصفيات كأس العالم 2022.

واطلع موسيماني على مراحل تأهيل بيرسي تاو والمراحل المتبقية له، لاسيما بعدما بدأ اللاعب في الانتظام في التدريبات الجماعية أمس الأحد ومن ثم المشاركة في المباريات الرسمية، حيث يتم تجهيزه للمشاركة في افتتاحية الدوري بدءا من يوم 25 أكتوبر الجاري، في ظل عدم مشاركته بمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في افتتاح مشوار الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة لعدم قيده بالقائمة الأولية.

وشارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم مساء أمس الأحدعلى ملعب التتش، وذلك وفقًا للبرنامج الذى يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.