شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مرشحا فى انتخابات اتحاد الطائرة بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلق منذ قليل باب الترشح فى إنتخابات إتحاد الكرة الطائرة المقبلة والمحدد لها يوم 5 نوفمبر القادم بترشيح 20 مرشحا على المقاعد المختلفة.
على مقعد الرئيس
١- شريف الشمرلي
٢- ياسر قمر
على مقعد نائب الرئيس
٢- هناء حمزة
٣- أحمد عبد الدايم
على مقعد أمين الصندق
١- هويدا مندي
٢- عمرو مخلوف
على مقعد العضوية
١- وائل قنديل
٢- تامر بيبرس
٣- أحمد الشموتي
٤- محمد فرج
٥- يوسف حسن
٦- حاتم شعلان
٧- منير عطيه
٨- شوكت صابر
٩- أحمد الشناوي
١٠- محمود الفقي
١١- عمرو طه
١٢- أيمن عبد الرحيم
١٣- خالد أبو المعاطي
١٤- عايدة إسماعيل