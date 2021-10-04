شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مرشحا فى انتخابات اتحاد الطائرة بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق منذ قليل باب الترشح فى إنتخابات إتحاد الكرة الطائرة المقبلة والمحدد لها يوم 5 نوفمبر القادم بترشيح 20 مرشحا على المقاعد المختلفة. على مقعد الرئيس على مقعد الرئيس ١- شريف الشمرلي ٢- ياسر قمر على مقعد نائب الرئيس على مقعد نائب الرئيس ٢- هناء حمزة ٣- أحمد عبد الدايم على مقعد أمين الصندق على مقعد أمين الصندق ١- هويدا مندي ٢- عمرو مخلوف على مقعد العضوية على مقعد العضوية ١- وائل قنديل ٢- تامر بيبرس ٣- أحمد الشموتي ٤- محمد فرج ٥- يوسف حسن ٦- حاتم شعلان ٧- منير عطيه ٨- شوكت صابر ٩- أحمد الشناوي ١٠- محمود الفقي ١١- عمرو طه ١٢- أيمن عبد الرحيم ١٣- خالد أبو المعاطي ١٤- عايدة إسماعيل