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20 مرشحا فى انتخابات اتحاد الطائرة بعد غلق باب الترشح

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القاهرة - سامية سيد - أغلق منذ قليل باب الترشح فى إنتخابات إتحاد الكرة الطائرة المقبلة والمحدد لها يوم 5 نوفمبر القادم بترشيح 20 مرشحا على المقاعد المختلفة.

 

على مقعد الرئيس

 

١- شريف الشمرلي

٢- ياسر قمر

 

على مقعد نائب الرئيس 

٢- هناء حمزة

٣- أحمد عبد الدايم

 

على مقعد أمين الصندق

 

١- هويدا مندي

٢- عمرو مخلوف

 

على مقعد العضوية 

١- وائل قنديل

٢- تامر بيبرس

٣- أحمد الشموتي

٤- محمد فرج

٥- يوسف حسن

٦- حاتم شعلان

٧- منير عطيه

٨- شوكت صابر

٩- أحمد الشناوي

١٠- محمود الفقي

١١- عمرو طه

١٢- أيمن عبد الرحيم 

١٣- خالد أبو المعاطي 

١٤- عايدة إسماعيل

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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