الامارات | غيابات مؤثرة في صفوف منتخب العراق قبل مواجهة لبنان والإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثرة في صفوف منتخب العراق قبل مواجهة لبنان والإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مواقع رياضية عراقية عن أن المنتخب سيفتقد العديد من اللاعبين المؤثرين في مواجهتي لبنان والإمارات المقبلتين ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022، لاسباب مختلفة ما يضع مدرب أسود الرافدين الهولندي تين ادفوكات أمام مهمة صعبة في المباراتين المقبلتين.

وسيلعب منتخب العراق مع لبنان في الدوحة يوم الخميس المقبل، بينما سيواجه الابيض الإماراتي الثلاثاء يوم 13 أكتوبر الجاري في استاد زعبيل بنادي الوصل.

وكشف موقع " العراق سبورت" نقلا عن مصادر اتحاد الكرة العراقي وبعثة المنتخب العراقي ان خمسة لاعبين سيغيبون عن المنتخب وهم كل من سعد ناطق وضرغام إسماعيل والمحترف في الدوري التايلندي ريبين سولاقا والمحترف في الدوري اليوناني مهند علي (ميمي) للإصابة، وسيغيب عن المنتخب ايضا اللاعب الاميركي الجنسية العراقي الاصل جيستين ميرام والمحترف في الدوري الدنماركي فراني بطرس، ينما سيغيب عن مواجهة لبنان قائد المنتخب احمد ابراهيم لتراكم الانذارات، لكنه سيكون حاضرا في مواجهة الإمارات.

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