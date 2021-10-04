الامارات | منتخب الإمارات للناشئين يهزم الكويت برباعية نظيفة ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات للناشئين يهزم الكويت برباعية نظيفة ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب منتخب الإمارات للناشئين مواليد 2006 على شقيقه المنتخب الكويتي بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الأولى التي جرت اليوم على ملعب ذياب عوانة بدبي ، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للفترة من 14 إلى 24 أكتوبر الجاري ، بمشاركة 10 منتخبات.

سجل أهداف الإمارات محمد جمعة وسيف محمد ووليد مال الله وعلي جمال .

شهد المباراة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وصلاح القناعي الأمين العام لاتحاد الكويت لكرة القدم، وعبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وحمد محمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات .

ويلتقي المنتخبان مجدداً يوم بعد غد الأربعاء على الملعب ذاته.

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